بينها أطول جسر في العراق.. توقف 6 مشاريع استراتيجية بديالى لأسباب مالية

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة ديالى سالم التميمي، يوم الأحد، عن توقف ستة مشاريع استراتيجية في المحافظة لأسباب مالية بينها أطول جسر في العراق.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "ستة مشاريع مهمة واستراتيجية بمقدمتها طريق تأهيل بغداد - كركوك بمرحلتين وجسر حمرين الحيوي الذي يعد أطول جسر بالعراق وجسر السندية توقفت عن العمل في الوقت الحالي لأسباب مالية نتيجة توقف صرف السلف الخاصة بالشركات المنفذة وعدم حصول الأخيرة على مستحقاتها بشكل انسيابي".

وأضاف أن "المشاريع تعود للعمل حال صرف سلف الشركات"، لافتا الى "ضرورة عدم توقف أي مشروع لانجازها ضمن فترات قياسية".

وأشار إلى أن "المشاريع التي تنفذ يجب أن تطابق فيها المواصفات للحفاظ على جودتها وضمان ديمومتها أطول فترة ممكنة".

وتعاني محافظة ديالى، كغيرها من المحافظات العراقية من ضغوط مالية كبيرة، ما أثر بشكل مباشر على تمويل المشاريع التنموية.