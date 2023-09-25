بينها طريق التنمية.. البنك الدولي يدرس تصاميم طرق الربط العالمية

شفق نيوز /بحث وزير النقل العراقي رزاق محيبس، يوم الاثنين، مع وفد من ممثلي البنك الدولي، آلية تدقيق تصاميم مشروع طريق التنمية، فيما أكد ممثلو البنك إعداد دراسة بشأن الخيارات المناسبة لربط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ومن ضمنها طريق التنمية.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير النقل، وفدا من البنك الدولي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية حازم الحفاظي، وعدد من المديرين العموميين في الوزارة، شهد بحث آلية مراجعة وتدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وضم وفد البنك الدولي، إبراهيم الدجاني مدير قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعضوية كل من سوران حمه علي، كبير مختصي بنى تحتية، ومدير قطاع النقل في العراق، وديريك ماهوني وهو كبير مختصي بنى تحتية ضمن مجموعة البنك الدولي، بحسب البيان.

وشهد اللقاء، بحث عددا من المشاريع الإستراتيجية التي تتصدر أولويات عمل الوزارة، لا سيما مشروع طريق التنمية وإعادة تأهيل وتطوير شبكة خطوط السكك الحديد والنقل الجماعي في البلاد، ووضع خطة للتعاون لتنفيذ هذه الأولويات للارتقاء بالاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين العراقيين.

بدورهم، أكد مسؤولو البنك الدولي، العمل على إعداد دراسة بشأن الخيارات المناسبة لربط التجارة العالمية بين الشرق والغرب ومن ضمنها طريق التنمية وما يمكن أن ينتج عنه من تدفق للاستثمارات التابعة للقطاعين العام والخاص في مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل، مشيرين إلى أن ميناء الفاو الكبير ينتظره مستقبل مهم في قطاع النقل العالمي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد وجه خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وزارة النقل وهيئة المستشارين بإعداد آلية للتعاقد مع البنك الدولي، ليكون شريكاً في تدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي.