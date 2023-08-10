بينها أصناف نادرة بأسعار باهظة.. "طريق التمر" يسحر أنظار المارّين بديالى (صور)

شفق نيوز/ سِلال بلاستيكية وأخرى خشبية تجذب أنظار المارّين بديالى عبر طريق بغداد – كركوك ذهاباً إلى إقليم كوردستان أو إياباً إلى العاصمة، حيث تنتشر مختلف أنواع التمور التي تمتاز المحافظة ببعض أصنافها النادرة، بالتزامن مع موسم جنيها.

ووفقاً لمقولة "العين تأكل أيضاً" تلقي سلال التمور بسحرها ابتداءً من حدود ناحية هبهب شمال غربي بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وتنتهي عند بورصة الفاكهة والتمور في قضاء الخالص (15كم شمال شرق بعقوبة) والمتعارف عليها بـ"الكازينة" وهي مجموعة محال تجارية تبيع الفاكهة المميزة والتمور الجيدة والنادرة.

موسم رواج التمور يبدأ بنهاية شهر تموز/ يوليو ويستمر لمنتصف تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، وهو موسم متعارف لدى المسافرين وسكان بغداد وكوردستان والمحافظات الاخرى.

"الكازينة"

حسين الخالصي (37 عاماً) صاحب محل في "كازينة الخالص"، يقول في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "موسم التمور هو الأفضل في بورصة الفواكه والتمور حيث تحتوي على العشرات من أصناف التمور".

ويؤكد الخالصي أن "تمور ديالى والخالص بشكل خاص تلقى إقبالاً منقطع النظير من قبل المسافرين المارًين بين محافظات الشمال وبغداد وهي تعد أغلى هدايا (صوغات) يقتنيها المسافرون للأصدقاء والمعارف".

ويبرز سر الإقبال على التمور في الخالص إلى المناظر الخلابة والحرفية في ترتيب سلالها وإبرازها أمام الزبائن والمسافرين.

ويبين شهاب أحمد الطائي (34 عاماً) صاحب محل للفاكهة والتمور في الخالص، لوكالة شفق نيوز، أن "أسعار التمور التي تبدأ من 2000 -3500 دينار وحسب الأصناف المتميزة وتوضع في سلال صغيرة زنة 3-4كغم لغرض الترويج الجمالي وجذب الزبائن".

قبلة الفواكه

ويشير الطائي إلى المسافرين على طول طريق بغداد - كركوك "يعتبرون (كازينة الخالص) قبلة الفواكه المتميزة ويرتادونها منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهذا سر ديمومة بقاء المحال التجارية المتميزة".

ويقرّ الطائي بارتفاع أسعار الفاكهة والتمور في "كازينة الخالص" باعتبارها استراحة سياحية للمسافرين وأغلب الزبائن من ميسوري الحال وهواة الأصناف النادرة من التمور والفاكهة الأخرى.

المهندس الزراعي منير محمد الخفاجي (44 عاماً) يعد تمور وفاكهة ديالى المعروضة في "كازينة الخالص" الأجود في ديالى والمحافظات القريبة بفضل "حرفية المزارعين في إدامة بساتينهم والحفاظ عليها من الاندثار والهلاك رغم ظروف الجفاف وشح المياه".

ويكشف الخفاجي لوكالة شفق نيوز عن "تحديث وزراعة أصناف جديدة من التمور في ديالى تصل أسعارها إلى عشرات الآلاف من الدنانير لما تمتلكه من خصائص وجودة عالمية"، مرجحاً ولادة "أصناف جديدة ونادرة من التمور في بورصات التمور والفاكهة السياحية".