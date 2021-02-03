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بينها سلف الزواج .. مصرف حكومي عراقي يستأنف تمويل المشاريع كافة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-03T08:46:23+0000
بينها سلف الزواج .. مصرف حكومي عراقي يستأنف تمويل المشاريع كافة

شفق نيوز/ اعلن مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي)، يوم الاربعاء، عن استئناف منح التمويلات وفق الصيغ "الاسلامية" لمختلف المرابحات بعد توقفها لامور حسابية وتنظيمية.

وقال معاون مدير المصرف عماد رسن حسن في حديث لوكالة شفق نيوز ان "المصرف وجه فروعه كافة يوم امس الثلاثاء باستئناف ترويج معاملات منح التمويلات للمواطنين والموظفين بجميع انواعها"، مبينا ان "القروض والسلف شملت  تمويلات شراء العقار بالنسبة للموظفين الموطنين وبواقع 150 مليون دينار وشراء السيارات بواقع 40 مليون دينار وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بواقع 20 مليون دينار وتمويل العلاج بواقع 10 ملايين دينار وتمويل التعليم بواقع 10 ملايين دينار والزواج بواقع 10 ملايين دينار وشراء السلع بواقع 20 مليون دينار".

واضاف ان "منح القروض لا يشترط منحها ان يكون من الموطنين حساباتهم في المصرف كتمويلات شراء السلع والتعليم والعلاج، في حين يشترط تمويلات شراء العقار من الموطنة رواتبهم في المصرف"،  لافتا الى ان "جميع التمويلات تمنح وفق الصيغ الاسلامية".

وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في 17/12/2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.

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