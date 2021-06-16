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بينها العراق .. 8 دول من منظمة أوبك زادت إنتاجها من النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-16T06:45:17+0000
بينها العراق .. 8 دول من منظمة أوبك زادت إنتاجها من النفط

شفق نيوز/ اعلنت منظمة أوبك التي تتألف من 13 دولة، يوم الأربعاء أن ثماني دول بينها العراق زادت انتاجها من النفط في شهر آيار الماضي، فيما انخفض إنتاج خمس دول من دول الأعضاء.

وقالت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط ارتفع بنحو 390 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الى 25.463 مليون برميل يوميًا  بدعم زيادة الإمدادات من السعودية وفنزويلا وإيران والعراق.

وأضافت أن "الزيادات الأكبر جاءت من السعودية إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 345 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 8.466 ملايين برميل يوميًا، تلتها فنزويلا مسجلة زيادة قدرها 45 الف برميل يوميا".

وتقرير المنظمة تابع ان "ايران جاءت ثالثا بزيادة قدرها 42 الف برميل ومن ثم جاء العراق رابعا بزيادة قدرها 33 الف برميل يوميا ليصل الى 3.967 ملايين برميل يوميا وجاءت الكويت خامسا بزيادة بلغت 32 الف برميل يوميا، والامارات سادسا بـ 28 الف برميل يوميا و ليبيا بـ 23 الف برميل يوميا واخيرا الجزائر بمقدار 12 الف برميل".

واشار التقرير، إلى أن "أكبر انخفاض جاء من نيجيريا، حيث انخفضت الشحنات منها بمقدار 72 ألف برميل يوميًا ، تليها انغولا بانخفاض بلغ 60 الف برميل يوميا وشهد كل من الغابون والكونغو وغينيا الاستوائية انخفاضًا في إنتاجها بمقدار 19، 11، 7 آلاف برميل يوميا على التوالي".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يأتي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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