بينها العراق .. 8 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها النفطي خلال شهر تموز

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة "أوبك+"، يوم السبت، رفع 8 دول من إنتاجها النفطي خلال شهر يوليو/تموز المقبل، بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا مقارنةً بمستويات شهر يونيو/حزيران.

ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الدول التي يشملها هذا التعديل هي: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، سلطنة عمان، وكازاخستان.

وأضاف البيان، أن "القرار يأتي على ضوء مؤشرات إيجابية في السوق، من بينها تراجع مخزونات النفط العالمية وتحسن التوقعات الاقتصادية، ما يتيح للدول المعنية تعديل إنتاجها بما يعزز التوازن في سوق الطاقة".

وبحسب البيان، فإن هذه الدول كانت قد التزمت طواعية بخفض إضافي للإنتاج بلغ 1.65 مليون برميل يومياً، ويستمر هذا الالتزام حتى نهاية عام 2026، كما بدأت منذ أبريل/نيسان الماضي برفع تدريجي لقيود إنتاج إضافية كانت مفروضة بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً.

وشهد شهر مايو/أيار الجاري زيادة أولى في الإنتاج بنفس القيمة المعلنة اليوم، أي 411 ألف برميل يومياً، تلتها زيادة مماثلة مقررة في يونيو، ليأتي شهر يوليو كحلقة ثالثة ضمن خطة التدرج هذه.