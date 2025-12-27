بينها العراق.. 6 دول عربية تتصدر قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025

شفق نيوز- متابعة

سجّلت الدول العربية، وعلى رأسها العراق والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى مصر وسلطنة عُمان والبحرين، على مدار العام، طفرة لافتة في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والتخزين.

وبحسب منصة "الطاقة"، فإنه مع نهاية العام الحالي، تكرّست الهيمنة الخليجية على قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025.

وجاءت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025 على النحو الآتي:

أولاً: العراق.. مشروع عملاق للطاقة الشمسية

تمكّن العراق في العام 2025، من التوقيع على اتفاق مع شركة "أميركية بريطانية"، لإنشاء مشروع شمسي عملاق بقدرة 3 آلاف ميغاواط، إلى جانب أنظمة تخزين بسعة 500 ميغاواط، وخطوط نقل "HVDC" تمتد لـ1000 كيلومتر.

ويعزز المشروع قدرة العراق على تنويع مزيج الطاقة لديه، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية بوصفها مورداً رئيساً لتغطية الطلب المتنامي في البلاد، وتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ثانياً: السعودية.. 4 صفقات لطاقة الرياح والشمسية

دخلت السعودية قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في العام 2025، من خلال صفقة تخزين كهرباء تُعد الأكبر عالمياً، بعد توقيع اتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة "بي واي دي" الصينية، لتزويد المملكة بتقنيات تخزين للكهرباء بقدرة 12.5 غيغاواط/ساعة.

كما واصلت السعودية تعزيز موقعها في أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ 7 مشروعات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 15 ألف ميغاواط، تشمل محطات شمسية في بيشة والهميج وخليص، إضافة إلى محطتي رياح جديدتين، وتتجاوز قيمة الاستثمارات 31 مليار ريال. ثالثاً: الإمارات.. 3 صفقات لإنشاء مشروعات واستحواذ

ثالثاً: الإمارات

وشكّلت صفقة شركة "مصدر" الإماراتية لإطلاق أول مشروع يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين كهرباء تعمل على مدار الساعة، محطة تحوّل عالمية، لتصبح من أبرز أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بفضل قدرتها على توفير إنتاج مستمر ومستقر للطاقة، في إنجاز غير مسبوق على مستوى القطاع.

بينما عززت شركة "مصدر" الإماراتية حضورها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، من خلال الاستحواذ الكامل على شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، بعد إتمام شراء 30% إضافية من الأسهم بسعر 79.4 درهمًا للسهم، ما رفع نسبة الملكية إلى 100%.

رابعاً: مصر.. مشروعات لإنشاء محطة ومصنع ألواح شمسية

إنشاء محطة رياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس، بالشراكة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "سيمنس غاميسا" الألمانية، وتتضمن الصفقة إنشاء وتمويل وتشغيل محطة رياح متطورة، قادرة على زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المصري إلى 42% بحلول 2030، ثم 65% بحلول 2040.

خامساً: عُمان.. 13 صفقة خلال مؤتمر واحد

خلال مؤتمر عُمان للنفط والطاقة، تمكنت السلطنة من تعزيز موقعها في قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بعدما بلغت قيمة الاتفاقات 769 مليون ريال (2.2 مليار دولار) لدعم مشروعات إنتاج الكهرباء وتخزينها من مصادر نظيفة.

وتشمل الاتفاقيات إقامة مشروعات متنوعة لإنتاج الكهرباء المتجددة، وتُمثّل هذه الخطوة نقطة تحول في مسار الاستدامة العُمانية، وتجعل السلطنة ضمن اللاعبين القادرين على المنافسة في أكبر الصفقات.

سادساً: البحرين.. أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في العالم

دخلت مملكة البحرين قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، من خلال توقيع اتفاقية تطوير أكبر محطة شمسية للأسطح في موقع واحد عالمياً، بقدرة 123 ميغاواط، عبر شراكة بين شركة "فولاذ القابضة" وشركة "يلو دور إنرجي".

ويشمل المشروع تركيب 77 ألف لوح شمسي على مساحة 262 ألف متر مربع، بما يتيح توليد 200 مليون كيلو واط/ساعة سنوياً، ويعزز خفض الانبعاثات في قطاع الحديد والصلب بنسبة كبيرة.