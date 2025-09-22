بينها العراق.. 3 عوامل عاجلة تخفض أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط، مساء اليوم الاثنين، بفعل عودة التوتر في روسيا، ومخاوف زيادة المعروف، فضلا عن قضية الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" إن العراق زاد من صادرات النفط بعد الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية بموجب اتفاق أوبك+".

وتوقعت أن يتراوح متوسط الصادرات لشهر أيلول/ سبتمبر من 3.4 مليون برميل يومياً إلى 3.45 مليون برميل يومياً.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتاً، بما يعادل 0.8% إلى 66.13 دولار للبرميل، وتراوح سعر خام برنت من 65.50 إلى 69 دولاراً للبرميل منذ أوائل آب/ أغسطس.

وهبط عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الأول/ أكتوبر، الذي يحل أجل استحقاقه اليوم، 67 سنتاً، أو 1%، إلى 62.01 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تتكبد الأسهم الأميركية، التي غالبا ما تقتفي أثر تحركات أسعار النفط، خسائر اليوم وسط قيود على إصدار التأشيرات وتكهنات حول الخطوات التالية لمجلس الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد اعتراف عدة دول غربية بدولة فلسطينية، وكذلك في شرق أوروبا بعد إعلان إستونيا أن طائرات مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي يوم الجمعة، لكن لم يسفر أي من هذه التطورات عن انقطاع فوري في إمدادات النفط.

وقال محللون لدى شركة إس.إي.بي "يشير وضع سوق النفط إلى أن الطلب العالمي على النفط سيتقلص تدريجيا اعتبارا من الربع الثالث إلى الربع الرابع، ثم إلى الربع الأول من عام 2026. في الوقت ذاته، يتجه إنتاج أوبك+ نحو الارتفاع".

وأضافوا "السؤال الأهم هو ما إذا كانت الصين ستخزن الفائض المتزايد، أم أن سعر النفط سينخفض ​​إلى مستوى 50-59 دولاراً. نعتقد أن الاحتمال الثاني هو الأقرب".

وقالت مصادر لرويترز إن العراق منح أيضاً موافقة أولية على خطة لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.

وعلى صعيد الشرق الأوسط، اعترفت أربع دول غربية بدولة فلسطين، ما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل وزاد المخاوف في المنطقة المنتجة للنفط.