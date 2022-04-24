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بينها العراق .. 10 دول مساهمة في 70% من انبعاثات حرق الغاز بالعالم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-24T05:41:42+0000
بينها العراق .. 10 دول مساهمة في 70% من انبعاثات حرق الغاز بالعالم

شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة وذكاء الأعمال "ريستاد إنرجي" ان عشر دول بينها العراق مساهمة في 70 بالمئة من انبعاثات حرق الغاز في العالم .

ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "روسيا والعراق وإيران وفنزويلا ونيجيريا والولايات المتحدة والجزائر والمكسيك وليبيا والصين، ما زالت تمثل مجتمعة أكثر من 70% من انبعاثات حرق الغاز في قطاع الاستكشاف والإنتاج حول العالم".

وتابع التقرير انه "ورغم أن التطورات الإقليمية تظهر جهود العالم للحد من نشاط الحرق، مع السعي لخفض الانبعاثات فإن قائمة المساهمين الرئيسين لم تشهد تغييرًا".

وأضافت الشركة ان "انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الغاز في قطاع الاستكشاف والإنتاج حول العالم بلغت 276 مليون طن، العام الماضي 2021، بانخفاض طفيف عن المستوى المسجّل العام 2020، عند 283 مليون طن"، مبينة ان "نشاط الحرق يمثل 30% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تطلقها صناعة النفط والغاز"، بحسب التقرير.

وتوقعت الشركة "ارتفاع نشاط حرق الغاز في العام الحالي 2022، مع زيادة الطلب العالمي على الوقود الأحفوري، ووسط شح المعروض، نظرًا لتراجع الإمدادات الروسية جراء غزو أوكرانيا".

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