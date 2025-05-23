بينها العراق .. إيران تقترح تشكيل مجموعة للتنمية الاقتصادية تتألف من 8 دول

شفق نيوز/ اقترح السفير الايراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، انشاء مجموعة للتنمية الاقتصادية تتألف من دول الخليج وبلاده والعراق، وفقا لما نشرته وكالة "مهر" الايرانية شبه الرسمية اليوم الجمعة.

وقال عنايتي في كلمة ألقاها أمام الملتقى الدبلوماسي للمحافظات في "شيراز"، انه "اضافة الى العلاقات السياسية لا بد من وجود تواصل جماهيري في مختلف الميادين الاقتصادية والسياحة والتجارة.

وأضاف أن "النظرة الامنية تتغير من التوجه الجيوسياسي الى إرساء التنمية"، مردفا بالقول إن "هذا التغير في الرؤية قد يأخذ وقتا، لكننا نشاهده بوضوح لدى دول منطقة الخليج الفارسي، وهذا التحول وفر فرصة مهمة للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وتابع عنايتي القول إن "إيران والعراق يقعان في شمال الخليج الفارسي وفي جنوبه هناك 6 دول، وهذه الدول الثماني بوسعها التوصل الى مجموعة واحدة لتنمية التعاون الاقتصادي".

واشار الى اهمية الممرات والموقع الاستراتيجي لإيران"، منوها إلى أن "ممر ايران، يشكل الميزة المثلى لإيران، و بوسعنا الاستفادة من هذه الفرصة والتحول الى طريق اقتصادي عام لبلدان المنطقة التي تفكر اليوم بالتنمية".