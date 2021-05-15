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بينها العراق.. أورغواي تشحن أكثر من مليون رأس ماشية لثلاث دول

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-15T08:12:32+0000
بينها العراق.. أورغواي تشحن أكثر من مليون رأس ماشية لثلاث دول

شفق نيوز/ أظهرت بيانات حكومية لدولة الأوروغواي، يوم السبت، انها شحنت أكثر من مليون و200 رأس ماشية الى ثلاث دول بينها العراق.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الامريكية، أن "بيانات حكومية لدولة اورغواي كشفت عن شحن 1.290 مليون راس ماشية في السنوات الخمس الماضية، معظمها من العجول التي تم تسمينها وذبحها في وجهات مثل تركيا والعراق ومصر".

وتعد أوروغواي ، من بين أكبر الدول المصدرة للماشية، ترى أن هناك فرصة لزيادة شحنات تربية الألبان ولحوم الأبقار إلى الصين مع خروج نيوزيلندا من تجارة المواشي المنقولة بحراً.

وبدأت جهود الحكومة لتنويع أسواق التصدير تؤتي ثمارها ببطء حيث سمحت المملكة العربية السعودية باستيراد لحوم الأبقار ولحم الضأن من الأوروغواي العام الماضي.

ووفقا للبيانات يقوم مصنعو اللحوم في ارغواي بعمل نشط مرة أخرى بعد أن تسبب الوباء في انخفاض عائدات التصدير بنسبة 11٪ العام الماضي.

وارتفعت شحنات لحوم البقر بنسبة 28٪ عن العام الماضي إلى 618 مليون دولار في الأشهر الأربعة حتى نيسان، مع شراء الصين 341 مليون دولار .

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