بينها العراق.. أميركا تستورد 16.43 مليون برميل نفط من 5 دول عربية في حزيران الماضي

شفق نيوز/ بلغ إجمالي صادرات النفط الخام من 5 دول عربية إلى أميركا وهي السعودية والعراق والإمارات وليبيا والكويت 16.43 مليون برميل، بقيمة 1.41 مليار دولار، خلال يونيو/حزيران الماضي.

وحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، تصدرت السعودية قائمة الدول المُصدرة للنفط، بقيمة 616.15 مليون دولار، وكميات بنحو 7.15 مليون برميل.

وجاءت العراق ثانياً بصادرات 6.05 مليون برميل، وبقيمة نحو 511.33 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادرات مايو من العام الحالي نحو 6.46 مليون، بكمية 536.35 ألف برميل.

واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة خلال يونيو/ حزيران بقيمة بقيمة 175.81 مليون، وبكميات 2 مليون برميل.

وحلت صادرات النفط الليبي في يونيو الماضي لأميركا المرتبة الرابعة بنحو 1.23 مليون برميل، بقيمة 107.64 مليون دولار.

وجاءت الكويت بالمرتبة الأخيرة وبلغت كمية صادرات النفط إلى أميركا، 692 ألف برميل، بقيمة 58.334 مليون دولار.