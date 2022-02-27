سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينها العراق .. أكثر من 2000 طن من الذهب بحوزة 10 دول عربية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-27T06:04:45+0000
بينها العراق .. أكثر من 2000 طن من الذهب بحوزة 10 دول عربية

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، ان اكثر من 2000 طن من الذهب بحوزة عدد من الدول العربية.

وقال المجلس في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "البنوك المركزية لعشر دول عربية تمتلك أكثر من 2.180 طن من الذهب"، مبينا ان "هذه الدول مجتمعة أقل بكثير مما تمتلكه أمريكا وحدها من حيازة الذهب التي تبلغ 8.133 أطنان".

وأضاف التقرير أن "السعودية تأتي في مقدمة الدول العربية الأكثر امتلاكا للذهب حيث بلغت حيازتها من الذهب 323.1 طنا، تليها لبنان 286.8 طنا، تليها الجزائر 173.6 طنا، تليها ليبيا 116.6 طنا، ومن ثم جاء العراق خامسا باحتياطيات تبلغ 96.4 طنا".

وتابع ان "احتياطيات مصر بلغت 80.9 طنا، وجاءت الكويت 79 طنا، وجاءت قطر باحتياطيات بلغت 56.7 طنا، تليها الامارات بـ 55.2 طنا، واخيرا جاءت الاردن بـ 43.5 طنا".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

related

العراق يبيع 100 كيلو من الذهب ويتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم

Date: 2021-08-01 06:10:41
العراق يبيع 100 كيلو من الذهب ويتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم

الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-23 09:19:11
الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

Date: 2021-04-07 07:54:39
ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

رغم ارتفاعه عالميا .. تراجع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-30 08:58:41
رغم ارتفاعه عالميا .. تراجع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-14 08:12:25
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

Date: 2021-10-13 08:48:04
ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-09-09 07:34:26
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

بينها العراق .. تعرف على أكبر الدول في احتياطيات الذهب للنصف الأول من العام 2021

Date: 2021-08-04 08:07:06
بينها العراق .. تعرف على أكبر الدول في احتياطيات الذهب للنصف الأول من العام 2021