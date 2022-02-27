بينها العراق .. أكثر من 2000 طن من الذهب بحوزة 10 دول عربية

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، ان اكثر من 2000 طن من الذهب بحوزة عدد من الدول العربية.

وقال المجلس في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "البنوك المركزية لعشر دول عربية تمتلك أكثر من 2.180 طن من الذهب"، مبينا ان "هذه الدول مجتمعة أقل بكثير مما تمتلكه أمريكا وحدها من حيازة الذهب التي تبلغ 8.133 أطنان".

وأضاف التقرير أن "السعودية تأتي في مقدمة الدول العربية الأكثر امتلاكا للذهب حيث بلغت حيازتها من الذهب 323.1 طنا، تليها لبنان 286.8 طنا، تليها الجزائر 173.6 طنا، تليها ليبيا 116.6 طنا، ومن ثم جاء العراق خامسا باحتياطيات تبلغ 96.4 طنا".

وتابع ان "احتياطيات مصر بلغت 80.9 طنا، وجاءت الكويت 79 طنا، وجاءت قطر باحتياطيات بلغت 56.7 طنا، تليها الامارات بـ 55.2 طنا، واخيرا جاءت الاردن بـ 43.5 طنا".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.