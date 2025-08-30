بينها العراق .. إفراط دول بإنتاج النفط ينذر بفائض عالمي

شفق نيوز - بغداد

قال الرئيس التنفيذي لشركة روس نفط الروسية، إيغور سيتشين، اليوم السبت، إن النصف الأول من العام شهد تراجعًا حادًا في أسعار النفط نتيجة "الإفراط في الإنتاج"، محمّلًا دول أوبك، بما فيها السعودية والإمارات والعراق والكويت، مسؤولية الزيادة النشطة في الإمدادات.

ونقلت رويترز نقلا عن سيتشين قوله ان، الفائض في سوق النفط العالمية قد يصل إلى 2.6 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 2.2 مليون برميل يوميًا في 2026، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تضغط على أسعار الخام وتؤثر على إيرادات الدول المنتجة.

وتُعد هذه التصريحات من أوضح الإشارات الروسية حتى الآن بشأن القلق من استراتيجية أوبك+ لزيادة الإنتاج، في وقت يعتمد فيه العراق بشكل أساسي على صادرات النفط التي تشكّل أكثر من 90% من إيراداته العامة.