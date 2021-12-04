بينها العراق.. "فاو" 44 دولة بحاجة لمساعدة خارجية لتأمين الغذاء

شفق نيوز/ اعلنت منظمة الغذاء والزراعة "فاو"، يوم السبت، ان 44 دولة بينها العراق تحتاج الى مساعدة خارجية من أجل الغذاء، مبينة أن النزاعات والجفاف ادى الى تفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في العالم.

وقالت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مقياس اسعار السلع الغذائية ارتفع للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مدفوعا بالطلب القوي على الحنطة ومنتجات الالبان".

واضافت ان "النزاعات والجفاف أدت الى تفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في اجزاء عديدة من العالم ولاسيما شرق وغرب افريقيا"، مبينة ان "44 دولة على مستوى العالم بما في ذلك 33 دولة افريقية و9 اسيوية و2 في امريكا الجنوبية بحاجة الى مساعدات خارجية من اجل الغذاء".

واشارت المنظمة الى ان "الدول الاسيوية التي بحاجة الى مساعدات غذائية خارجية هي العراق وباكستان وافغانستان وبنغلاديش واليمن وسوريا ولبنان وميانمار وكوريا الشمالية".