بينها العراق .. شركة تركية تُصدر المياه المعلبة والمشروبات إلى 30 دولة

شفق نيوز/ أعلنت شركة بينار التركية اليوم السبت، أنها صدرت المياه المعدنية والمشروبات الى 30 دولة بينها العراق.

وقالت المدير العام للشركة كورال كالباكلي أوغلو في تقرير للشركة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "الشركة صدّرت 40 ألف طن من المياه والمشروبات عام 2022 لنحو 30 دولة بلغت قيمتها 5.5 ملايين دولار أمريكي".

وأضاف "نعمل على تحسين استراتيجيات التصدير من خلال متابعة التطورات العالمية واحتياجات العملاء عن قرب، ونشارك بنشاط في الأسواق العالمية"، مشيرا الى ان "الشركة تعتبر احدى الشركات الرائدة في تصدير المياه في تركيا حيث حققت 10.3 بالمائة في العام 2022 من إجمالي صادرات المياه من تركيا كمياه (بينار) ومشروبات فقط".

واشار الى ان "صادراتنا تذهب الى 30 دولة ومنها ضمنها: العراق، والكويت والاردن، والامارات، والبحرين، وليبيا، ودول أوروبا، واليابان، وأمريكا".