بينها العراق.. شركة اتصالات قطرية تستثمر 500 مليون دولار في ثلاث دول

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت شركة الاتصالات القطرية أوريدو، يوم الأربعاء، أنها تخطط لاستثمار أكثر من 500 مليون دولار في مشاريع كابلات دولية جديدة في ثلاث دول، من بينها العراق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عزيز العثمان فخرو، في تصريح صحافي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "المشاريع الجديدة من شأنها إعادة رسم مسارات الاتصال بين سلطنة عمان والعراق وتركيا وأوروبا، عبر طرق برية من شأنها تسريع أوقات الاتصال".

وأضاف فخرو، أن "هذا النظام الجديد سيعزز مرونة الشبكات العالمية، ويخلق طرقاً بديلة تتجاوز التحديات الحالية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، ويضع المنطقة في قلب شبكة البيانات الدولية".

وتملك الشركة القطرية، عمليات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وتزايدت خلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران، عمليات التداخل الإلكتروني مع أنظمة الملاحة البحرية التجارية حول مضيق هرمز والخليج على نطاق أوسع، ما أثر على السفن المبحرة عبر المنطقة.

كما تأثرت أيضاً اتصالات الإنترنت في العديد من البلدان بسبب انقطاع الكابلات البحرية في البحر الأحمر، وهو ما تسعى الشرطة القطرية إلى تجنبه والإفادة من تأثيراته على المنطقة.