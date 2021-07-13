بينها العراق.. أربع دول ترفع أسعار بيع النفط الخام في آب

شفق نيوز/ أعلنت أربع دول من كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط، عن رفع أسعار البيع الرسمي للنفط الخام -تسليم أغسطس/آب المقبل.

وجاء رفع أسعار بيع النفط مع تعافي الطلب وصعود خام برنت القياسي أعلى من حاجز 75 دولارًا للبرميل الشهر الجاري.

أسعار أرامكو السعودي

رفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف السعودي لآسيا خلال أغسطس/آب المقبل بنحو 80 سنتًا، ليصل إلى 2.70 دولارًا للبرميل، فوق سعر الخام القياسي (عمان/دبي).

كما حددت الشركة أسعار شحنات الخام العربي الخفيف للولايات المتحدة عند 1.25 دولارًا فوق المستوى القياسي، بزيادة 20 سنتًا عن يوليو/تموز الجاري.

فيما زادت أسعار بيع الخام العربي الخفيف لأوروبا بمقدار 80 سنتًا، إلى 1.10 دولارات تحت المستوى القياسي، مقارنةً مع 1.90 دولارًا في يوليو/تموز.

النفط الكويتي

على خطى السعودية، رفعت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف خلال شهر أغسطس/آب بنحو دولار واحد عن الشهر السابق، ليكون عند 2.60 دولارًا للبرميل، فوق متوسط أسعار بورصتي سلطنة عمان ودبي.

ورفعت الكويت سعر بيع الخام المصدر إلى آسيا الشهر المقبل إلى 2.05 دولارًا للبرميل، وهو ما كان أعلى من أسعار خام عمان/دبي، بارتفاع 80 سنتًا عن الشهر السابق.

أسعار النفط العراقي

من جانبه، قرر العراق رفع الأسعار الرسمية لبيع النفط الخام إلى العملاء في آسيا أغسطس/آب.

ورفع العراق سعر خام البصرة الخفيف إلى 2.25 دولارًا للبرميل فوق عمان/دبي الشهر المقبل، بزيادة من 1.45 دولارًا للبرميل يوليو/تموز.

كما رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط -تسليم الشهر المقبل- إلى 1.35 دولارًا للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي.

فيما حدّد سعر خام البصرة الثقيل عند 0.65 دولارًا للبرميل أقلّ من سعر خام بورصتي عمان ودبي.

إيران

رفعت شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة سعر البيع الرسمي للنفط الخام الإيراني الخفيف والثقيل إلى آسيا الشهر المقبل بنحو 80 سنتًا لكل منهما، ليكونا أعلى بنحو 2.40 و1.30 دولارًا على التوالي، مقارنة مع أسعار خام سلطنة عمان/دبي.

في حين رفعت إيران الفارق في سعر خامَي فوروزان وسوروش بمقدار 75 سنتًا و80 سنتًا لكل برميل على التوالي خلال شهر أغسطس/آب.