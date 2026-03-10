بينها العراق.. أربع دول تخفض إنتاج النفط بنحو 6.7 ملايين برميل يومياً

شفق نيوز – متابعة

أفادت وكالة "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء، بأن السعودية والعراق والإمارات والكويت خفّضت إنتاجها النفطي في المجمل بنحو 6.7 ملايين برميل يومياً، أي ما يقارب ثلث إنتاجها المشترك.

وذكرت الوكالة أن عدة دول في الشرق الأوسط قلّصت إنتاج النفط بشكل ملحوظ في ظل تداعيات التوترات الإقليمية وتعطل الإمدادات.

وبحسب التقرير، خفّضت السعودية إنتاجها بما يتراوح بين مليوني و2.5 مليون برميل يومياً، فيما خفّضت الإمارات إنتاجها بنحو 500 ألف إلى 800 ألف برميل يومياً.

وأضاف أن الكويت خفّضت إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يومياً، بينما نفّذ العراق أكبر خفض، إذ قلّص إنتاجه بنحو 2.9 مليون برميل يومياً.

وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الأرقام جاءت نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، دون الكشف عن هوياتهم.