بينها العراق.. دول "أوبك+" تواصل وقف زيادات إنتاج النفط

شفق نيوز- متابعة

قرر تحالف "أوبك+"، مساء اليوم الأحد، الاستمرار بتعليق زيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام الحالي.

وجاء القرار خلال اجتماع قصير اليوم لثمانية من الدول الأعضاء في التحالف، هي العراق وروسيا وكازاخستان والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وسلطنة عُمان، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 18% في 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2020، بحسب شبكة "CNBC عربية".

وانخفضت أسعار النفط العام الماضي وسط مخاوف متزايدة من تخمة المعروض.

وكان الأعضاء الثمانية قد اتفقوا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 على تعليق زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكر مندوبون في "أوبك+" في وقت سابق أن من المرجح أن يُبقي التحالف على مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال اجتماع اليوم الأحد، رغم التوترات السياسية، واعتقال الولايات المتحدة رئيس فنزويلا.

وكان الأعضاء الثمانية قد رفعوا أهداف إنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يومياً للفترة الممتدة من نيسان/ أبريل إلى كانون الأول/ ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 3% من الطلب العالمي على النفط.

وفي هذا الإطار، قال المسؤول السابق في "أوبك" والذي ‌يرأس الآن قسم التحليل ⁠الجيوسياسي لدى "ريستاد إنرجي"، خورخي ليون، إنه "حالياً، أسواق النفط تحركها الضبابية السياسية ‌أكثر من أساسيات العرض والطلب. ومن الواضح أن ⁠تحالف أوبك+ يعطي الأولوية للاستقرار وليس لاتخاذ قرارات جديدة".

تواجه منظمة "أوبك" حالياً أزمات متعددة، إذ تتعرض صادرات النفط الروسية لضغوط متزايدة بفعل العقوبات الأميركية المرتبطة بحرب موسكو على أوكرانيا، في حين تواجه إيران احتجاجات داخلية وتهديدات أميركية بالتدخل.

وأمس السبت، اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن واشنطن ستتولى إدارة البلاد مؤقتاً إلى حين إتاحة الانتقال إلى إدارة جديدة، من دون أن يوضح كيفية تحقيق ذلك.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، متقدمة حتى على احتياطيات السعودية التي تقود منظمة "أوبك"، إلا أن إنتاجها النفطي تراجع بشكل حاد نتيجة سنوات من سوء الإدارة والعقوبات.

ويرى محللون أن من غير المرجح أن تشهد فنزويلا أي زيادة ملموسة في إنتاج النفط الخام خلال السنوات المقبلة، حتى في حال استثمار شركات النفط الأميركية الكبرى مليارات الدولارات، كما وعد ترمب.