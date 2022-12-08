بينها العراق.. دول عربية تطلق مبادرة لدفع رواتب المتقاعدين عبر منصة الكترونية

شفق نيوز/ أعلن كل من صندوق النقد العربي والبنك المركزي العراقي والبنك المركزي الأردني والبنك المركزي المصري ومنصة "بُنى" عن مبادرة عربية مشتركة لإطلاق خدمة دفع رواتب المتقاعدين المقيمين في الدول العربية باستخدام هذه المنصة. وقال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يحرص على توفير أفضل الخدمات المالية لمواطنيه، و أن هذه المبادرة ستقدم خدمات وحلول مالية متميزة للمتقاعدين العراقيين المقيمين في الدول الشقيقة، الأردن ومصر عند استلام مستحقاتهم الشهرية مباشرة عبر الحسابات المصرفية بشفافية وتكلفة معتدلة وبطريقة سريعة". وأضاف، أن "المبادرة تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتوظيف التكنولوجيا المالية ورفد القطاع المصرفي بأفضل الحلول الحديثة والآمنة في قطاع المدفوعات والشمول المالي بما يعزز التعاون العربي الاقتصادي المشترك". واوضح البيان ان "المبادرة تسعى كمرحلة أولى لشمول فئة المتقاعدين العراقيين المقيمين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية من استلام رواتبهم الشهرية بسرعة أكبر وفعالية أعلى، من خلال فتح حساب بنكي لكل متقاعد عراقي يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة في أي من البنوك المشاركة في المبادرة والتي أتمت متطلبات الجهوزية الفنية للانضمام الى منصة بُنى". يشار الى أن منصة "بُنى" هي نظام للمدفوعات الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من صندوق النقد العربي، وهي تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.