بينها العراق .. خمس دول عربية تمتلك أكثر من ألف طن من احتياطات الذهب

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الخميس، أن خمس دولة عربية من ضمنها العراق يمتلكون اكثر من الف طن من احتياطات الذهب العالمي .

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر مارس /آذار اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان " ان خمس الدول الأولى (السعودية، ولبنان، والجزائر، والعراق، ومصر) يمتلكون 1.47.3 أطنان، بينما امتلكت باقي الدول (ليبيا والكويت والامارات والاردن والمغرب والبحرين) 489.5 طنا".

واضاف ان "العراق حافظ على ترتيبه الـ 30 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب حيث لم يقم بشراء الذهب منذ شهر أيار لتبلغ حيازته من الذهب 142.6 طنا، وهي تمثل 8.4% من باقي احتياطاته الاخرى"

كما أشار المجلس اشار الى ان "الولايات المتحدة الامريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا 3.352.6 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451.8 ألف طن، فيما تذيلت البوسنة والهرسك 1.5الف طن ".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.