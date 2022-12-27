بينها العراق ..خمس دول عربية الأرخص في أسعار البنزين

شفق نيوز/ شهدت مادة البنزين المحلية في الدول العربية اسعاراً مختلفة، بعضها لديها أسعار رخيصة وخاصة تلك التي تمتلك إنتاجا وفيرا للنفط الخام، والبعض الآخر ذات أسعار عالية وخاصة تلك الدول التي تستورد النفط، في حين بعض البلدان استقرت فيها الأسعار خلال العام الحالي ومنها العراق.

وكالة شفق نيوز رصدت أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، وفقا لموقع(global petrol prices) للفترة من يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري (2022) ولغاية اليوم لتحديد أعلى الأسعار وأقلها في الدول العربية.

ووفقا لذلك فان ليبيا جاءت في مقدمة الدول العربية بأرخص الاسعار حيث بلغ سعر البنزين لديها 0.031 دولار، وجاءت الجزائر ثانيا بـ 0.334 دولار ، وجاءت الكويت ثالثا بـ 0.343 دولار ومن ثم جاءت مصر رابعا بسعر 0.435 دولار، وجاء العراق خامسا الذي كان السعر فيه ايضا مستقرا خلال العام 2022 والذي بلغ 0.514 دولار.

فيما جاءت الدول العربية باعلى الاسعار للبنزين وهي الاردن بسعر 1.650 دولار، تلتها سوريا بسعر 1.599 دولار تلتها المغرب بسعر 1.383 دولار تلتها السودان 1.073 دولار ومن ثم لبنان 0.974 دولار.