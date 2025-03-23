بينها العراق .. خمس دول تسهم بزيادة إنتاج الغاز في الشرق الاوسط

شفق نيوز/ ارتفع إنتاج الغاز في الشرق الأوسط بنسبة 2.2% خلال عام 2024، ليصل إلى 741 مليار متر مكعب، بقيادة قطر وإيران، إضافة إلى بعض الإسهامات من العراق وعمان والإمارات.

ووفقا لموقع "طاقة"، فانه يتوقع ارتفاع إنتاج الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي بنسبة 66.5%، ليصل إلى 1.15 تريليون متر مكعب بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2023 (694 مليار متر مكعب).

كما يتوقع ارتفاع إنتاج الغاز في الشرق الأوسط بنسبة 21%، ليبلغ 841 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، قبل أن يصل إلى 996 مليارًا بحلول عام 2040.

وشكّل إنتاج الغاز في الشرق الأوسط قرابة 17% من إجمالي الإنتاج العالمي خلال عام 2023، ومن المرجّح أن ترتفع هذه الحصة إلى 22% بحلول منتصف القرن.

وبلغ الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي 4.078 تريليونات متر مكعب عام 2023، ومن المتوقع ارتفاعه بنسبة 31% إلى 5.317 تريليون متر مكعب بحلول 2050.