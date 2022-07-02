بينها العراق .. خمس دول الواجهات الأولى للصادرات الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجانب الإيراني في غرفة التجارة الإيرانية الروسية المشتركة هادي تيزهوش تابان، يوم السبت، زيادة حجم الصادرات غير النفطية الإيرانية بنسبة 21 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2022) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن تيزهوشان قوله، إن حجم الصادرات غير النفطية الإيرانية إلى مختلف دول العالم بلغ 27 مليونا و 700 ألف طن بقيمة 13 مليارا و 69 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الحالي ليشهد نموا بنسبة 21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأردف أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية مع الدول المختلفة بلغ 36 مليون طن من البضائع بقيمة 25 مليارا و 500 مليون دولار ليسجل نموا بنسبة 19.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن الصين والعراق وتركيا والإمارات والهند كانت هي الوجهات الخمس الأولى للصادرات الإيرانية غير نفطية خلال هذه الفترة على التوالي، مبينا أن المصادر الأربعة للواردات الإيرانية خلال هذه الفترة، كانت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وألمانيا على التوالي.