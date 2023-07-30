بينها العراق .. حيازة الدول العربية من السندات الأمريكية بلغت 256 مليار دولار

شفق نيوز/ بلغت حيازة الدول العربية من السندات الامريكية، أكثر من 256 مليار دولار خلال العام 2023.

و قالت الخزانة الامريكية في أحدث جدول لها لأعلى 40 دولة امتلاكا للسندات الامريكية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "حيازة الدول العربية من السندات الامريكية بلغت 256.4 مليار دولار خلال العام 2023"، مشيرة إلى أن "هذه السندات موزعة على السعودية والإمارات والكويت والعراق".

واضافت ان "السعودية جاءت على راس هذه الدول بامتلاكها 111.3 مليار دولار، وتأتي بعدها الامارات بامتلاكها 69 مليار دولار، وتأتي بعدها الكويت بامتلاكها 41.4 مليار دولار، ويأتي العراق بعدها بامتلاكه 32.7 مليار دولار".

واضافت ان "مجموع السندات لدى دول العالم بلغت 7.527.4 ترليونات دولار".

وسندات الخزانة الأمريكية، هو سند حكومي يتم إصداره بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية عن طريق مكتب الدين العام. وإن سندات الخزانة هي صكوك دين مالي للحكومة الفدرالية الأمريكية ، ويشار إليها عادة باسم خزانات.

وتوجد أربعة أنواع شائعة من سندات الخزانة وهي: أذون الخزانة، أوراق الخزانة، سندات الخزانة، والسندات المالية المحمية من التضخم سند خزانة (TIPS).

والسندات نوع من الاستثمار القائم على الديون حيث تقوم بإقراض المال الى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه تستخدمها الحكومات لجمع الاموال التي يمكن انفاقها على البنية التحتية او المشاريع الجديدة .