بينها العراق.. ثلاث دول هي الأعلى توقيعاً للعقود الاستثمارية خلال شهر

شفق نيوز/ أفاد تقرير لمجلة "ميد" البريطانية، يوم الأربعاء، بأن ثلاث دول بينها العراق كانت الاعلى توقيعا للعقود الاستثمارية لشهر تموز الماضي.

وذكرت المجلة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت في شهر تموز/ يوليو توقيع صفقات استثمارية بقيمة 23.9 مليار دولار".

وأوضح التقرير أن "السعودية احتلت المرتبة الأولى باعلى الدول العربية بتوقيعها العقود الاستثمارية بقيمة 14.3 مليار، وجاءت الإمارات ثانيا حيث وقعت عقودا بقيمة 4.2 مليار دولار، فيما جاء العراق ثالثا بتوقيعه عقودا استثمارية بقيمة 2.5 مليار دولار".

ولفت إلى أن "مصر أرست عقوداً بقيمة 2.1 مليار دولار، والكويت بقيمة 515 مليون دولار، ووقعت عُمان عقودا بقيمة 140 مليون دولار، وفي البحرين 33 مليوناً، وفي قطر 27 مليوناً".