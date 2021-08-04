بينها العراق .. تعرف على أكبر الدول في احتياطيات الذهب للنصف الأول من العام 2021

شفق نيوز/ تربعت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر الدول في احتياطيات الذهب للنصف الأول من العام 2021، وفقا لمجلس العالمي للذهب.

وأوضح المجلس في جدول له يضم 100 دولة بأكبر الدول في احتياطيات الذهب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "الولايات المتحدة احتلت الصدارة في أكبر احتياطي للذهب في العالم خلال النصف الأول من العام 2021 باحتياطي بلغ 8.133 ألف طن، يليها المانيا ثانيا بواقع 3.359 آلاف طن، يليها ايطاليا ثالثا بواقع 2.451 الفي طن، ومن ثم جاءت رابعا فرنسا بواقع 2.436 ألفي طن".

وتابع ان "روسيا جاءت خامسا بواقع 2.292 ألفي طن، وجاءت الصين سادسا وبواقع 1.948 الف طن، وجاءت سويسرا سابعا 1.040 ألف طن، واحتلت اليابان المرتبة الثامنة بواقع 846 طنا، وجاءت الهند تاسعا بواقع 705 أطنان، وجاءت هولندا عاشرا بواقع 612 طنا".

عربيا جاءت السعودية بالمرتبة الأولى وفي المرتبة 18 عالميا وفي إحتياطي 323 طنا، يليها لبنان ثانيا وفي المرتبة 20 عالميا وفي إحتياطي 286 طنا، يليها ثالثا الجزائر وفي المرتبة 26 عالميا باحتياطي 173 طنا، يليها ليبيا رابعا وفي المرتبة 34 عالميا وفي احتياطي 116 طنا، ومن ثم جاء العراق خامسا وبالمرتبة 39 عالميا باحتياطي 96.3 طنا، يليه مصر سادسا وبالمرتبة 41 عالميا باحتياطي 80 طنا، يليها الكويت سابعا وبالمرتبة 43 عالميا باحتياطي 79 طنا، يليها قطر ثامنا وبالمرتبة 48 عالميا باحتياطي 56 طنا، ومن ثم جاءت الإمارات بالمرتبة التاسعة و49 عالميا باحتياطي 55 طنا، وجاءت الإردن عاشرا وبالمرتبة 53 عالميا باحتياطي بلغ 43 طنا".