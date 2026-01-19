بينها العراق.. انطلاق منتدى ياباني لإعمار دول شرق أوسطية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

استضافت طوكيو يوم الاثنين، منتدى للتنمية الاقتصادية في العراق وفلسطين وسوريا، وذلك برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية، بحسب ما ذكره موقع "آراب نيوز الياباني" الذي يتخذ من العاصمة اليابانية مقرا له.

وبحسب تقرير للموقع الياباني، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن المنتدى يستهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من اجل الانتعاش الاقتصادي والتنمية في الشرق الاوسط.

واوضح التقرير أن "منتدى اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا وفلسطين والعراق"، سيركز على الوضع القائم حاليا في هذه الدول، بالاضافة الى الفرص التجارية المتاحة امام الشركات اليابانية.

ولفت الى ان المنتدى سيبحث سبل انشاء تعاون فاعل بين المساعدات الحكومية والتجارة والاستثمار من الجهات الخاصة، بما يساهم في دعم هذه الدول، ومن بين المشاركين في المنتدى ايضا، شركات يابانية تتمع بسجل حافل بالعمل في الشرق الأوسط، طبقاً لـ"آراب نيوز الياباني".

ووفق التقرير، فإن من المسؤولين اليابانيين المشاركين في المنتدى مدير قسم الشرق الاوسط وافريقيا في مكتب السياسات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة واتانابي ماساشي، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية ايشيغورو نوريهيكو، والمدير العام لادارة الشرق الاوسط وأوروبا في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي توياما كي، والمدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني للشرق الاوسط توغاوا هيروشي.