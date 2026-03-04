بينها العراق.. الصين تعلق حجوزات النقل البحري من وإلى الشرق الأوسط

شفق نيوز- بكين

علقت وحدة شحن الحاويات التابعة لتكتل الشحن والخدمات ‌اللوجستية الصيني (مجموعة كوسكو للشحن)، يوم الأربعاء، جميع الحجوزات الجديدة للخطوط البحرية من وإلى موانئ ⁠منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق.

وقالت "كوسكو شيبينج لاينز" في بيان، إن "هذه الخطوة جاءت بسبب احتدام الصراع في المنطقة وفرض قيود ‌على ⁠حركة الملاحة في مضيق هرمز".

وأضافت أن "الحجوزات للخطوط من وإلى البحرين والعراق والكويت ⁠جرى تعليقها أيضاً".

وذكرت الشركة أنها "تُقيم الخطوات اللاحقة، بما ⁠يشمل احتمال اعتماد موانئ تفريغ بديلة للبضائع ⁠الموجودة حاليا على متن السفن".

وكانت مواقع خدمات تتبع حركة السفن، كشفت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن توقف العشرات من ناقلات النفط على جانبي مضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني فرض السيطرة الكاملة عليه وإغلاقه.

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، أعلن أمس الأول الاثنين، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذراً من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.