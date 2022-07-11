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بينها العراق.. ارتفاع أعداد الدول المحتاجة لمساعدات تأمين الغذاء

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-11T07:05:30+0000
بينها العراق.. ارتفاع أعداد الدول المحتاجة لمساعدات تأمين الغذاء

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الغذاء والزراعة "فاو"، اليوم الاثنين، عن ارتفاع أعداد الدول التي هي بحاجة إلى مساعدة خارجية من أجل الغذاء، مبينة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص السلع المحلية أدى لتفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في العالم.

وقالت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها، في تقريرها لشهر تموز 2022، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية سجل تراجعًا طفيفًا خلال شهر يونيو/حزيران نتيجة انخفاض الأسعار الدولية للزيوت النباتية والحبوب والسكر في مقابل ارتفاع أسعار الألبان واللحوم".

واضافت ان "الحروب والنزاعات المحلية أدت إلى تفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في أجزاء عديدة من العالم، وقد انضمت إلى القائمة كلّ من أوكرانيا حيث أدت الحرب إلى عدد كبير من النازحين، وسري لانكا التي تشهد أزمة متشعّبة أفضت إلى ارتفاع الأسعار ونقص حاد في المنتجات الأساسية"، مبينة أن "46 دولة على مستوى العالم بما في ذلك 33 دولة افريقية و10 اسيوية و2 في امريكا الجنوبية وبلد واحد في أوروبا بحاجة الى مساعدات خارجية من أجل الغذاء".

واشارت المنظمة الى ان "الدول الآسيوية التي بحاجة الى مساعدات غذائية خارجية هي العراق وباكستان وأفغانستان وبنغلاديش واليمن وسوريا ولبنان وميانمار وكوريا الشمالية وسيرلانكا".

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