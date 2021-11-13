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بينها العراق.. احتياطي الدول العربية الخمس الاولى من الذهب يتجاوز 1000 طن

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-13T07:30:46+0000
بينها العراق.. احتياطي الدول العربية الخمس الاولى من الذهب يتجاوز 1000 طن

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم السبت، ان حيازة المعدن الأصفر لدى الدول العربية الخمس الأولى بينها العراق كاحتياطيات بلغت أكثر من 1000 طن للربع الثالث من عام 2021.

وقال المجلس في احدث جدول له لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2021، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "احتياطيات السعودية ولبنان والجزائر وليبيا والعراق من الذهب ارتفعت لتصل الى 1005.5 أطنان في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني منه حيث بلغت 996.5 طنا".

وبين ان "حيازة السعودية من الذهب بلغت 323.1 طنا، فيما بلغت حيازة لبنان من الذهب 286.8 طنا، والجزائر 173.6 طنا، وليبيا 116.6 طنا، وبلغ احتياطي العراق من الذهب 96.4 طنا".

واشار الى ان "احتياطي الدول الخمس الاولى عالميا كان لامريكا والمانيا وايطاليا وفرنسا وروسيا بلغ 18.672 الف طن، وجاءت الولايات المتحدة الامريكية بالمركز الاول بواقع 8133 الف طن، تليها المانيا بـ3259 الف طن، ومن ثم جاءت ايطاليا 2451 الف طن، وفرنسا 2436 الف طن، وجاءت روسيا خامسا بـ2292 الف طن".

يذكر ان المجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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