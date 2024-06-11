بينها الخام العراقي.. 47% من شحنات النفط العالمية تبتعد عن قناة السويس

شفق نيوز/ كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الثلاثاء، أن 47% من شحنات النفط العالمية، بما فيها الخام العراقي، اضطرت إلى تغيير مسالكها البحرية نحو رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

ولجأت السفن لاتخاذ ذلك الطريق رغم طول مسافته لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن. وكان يمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس المصرية نحو 12% من إجمالي حركة الشحن العالمية في السابق، بحسب موقع "الحرة".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في بيان إن بيانات تتبع السفن من "فورتكسا" أظهرت أن نحو 8.7 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة سلكت الطريق المار بجنوب القارة الأفريقية يومياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، ارتفاعا من 5.9 مليون في المتوسط خلال 2023.

وأضافت الإدارة أن شحنات المنتجات النفطية شكلت معظم هذه الزيادة.

ومنذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، شن المتمردون الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين بقطاع غزة وسط الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأرسل العراق والسعودية مزيداً من النفط الخام إلى أوروبا عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يمثل 15% من إجمالي الزيادة، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وزادت شركات التكرير في آسيا والشرق الأوسط صادراتها من المنتجات المكررة إلى أوروبا وحولت مسار شحناتها لتسلك جنوب القارة الأفريقية، وهو ما يمثل 29% من حجم الزيادة.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن الولايات المتحدة تلقت النفط الخام والمنتجات المكررة من الشرق الأوسط وآسيا وأرسلت مزيدا من المنتجات إلى آسيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مضيفة أن حجم التجارة الأميركية ارتفع في المجمل بنحو الثلث أو ما يزيد قليلاً على 600 ألف برميل يوميا عبر هذا الطريق.