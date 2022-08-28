سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بيع أكثر من 8 آلاف سيارة في شهر.. سوق السيارات يرتفع في العراق وهيونداي تتراجع بأكثر من 46%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-28T08:36:48+0000
بيع أكثر من 8 آلاف سيارة في شهر.. سوق السيارات يرتفع في العراق وهيونداي تتراجع بأكثر من 46%

شفق نيوز/ ذكرت شركة Focus2Move المختصة بتقديم البيانات الخاصة حول السيارات، أن سوق السيارات في العراق في حزيران 2022 مستمر في الارتفاع باطراد، مبينة أن شركة هيونداي تتراجع بأكثر من 46%.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سوق السيارات في العراق استمر في مبيعاته للسيارات بالارتفاع لشهر حزيران 2022 بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه".

وأضافت أنه "تم  بيع 8.444 سيارة في شهر حزيران وحده، ما رفع مبيعات العام الحالي للربع الأول من عام 2022 ولغاية شهر آذار عند 42.132 الف سيارة بارتفاع بنسبة 7.2% عن نفس الفترة من العام 2021".

وأشارت إلى أن "من ناحية العلامة التجارية، اعلنت كيا عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 6.8% منذ بداية العام الحالي حتى شهر حزيران على الرغم من امتلاكها نسبة 34.9 من حصة السوق العراقي، تليها شركة تويوتا التي نمت بنسبة 60.4٪، في حين سجلت هيونداي أكبر انخفاض، بنسبة 46.9%".

وبينت أن "الربع الأول من عام 2022 ظلت المبيعات ثابتة بنسبة زيادة بلغت 0.8% مع بيع 18.257 الف سيارة في حين ارتفعت المبيعات في الربع الثاني بنسبة 12.6% مع 23.875 سيارة.

related

تقرير: العراق الأكثر نمواً بين الدول العربية في مبيعات السيارات

Date: 2022-01-25 06:34:50
تقرير: العراق الأكثر نمواً بين الدول العربية في مبيعات السيارات

هيونداي وكيا يكشفان حقيقة سيارة أبل

Date: 2021-02-08 06:03:15
هيونداي وكيا يكشفان حقيقة سيارة أبل

هيونداي وكيا و3 شركات أخرى تعلن "عيوباً" في آلاف المركبات

Date: 2020-07-30 05:45:24
هيونداي وكيا و3 شركات أخرى تعلن "عيوباً" في آلاف المركبات

تطور جديد بمقترح خفض رواتب الموظفين في العراق

Date: 2020-06-04 11:02:06
تطور جديد بمقترح خفض رواتب الموظفين في العراق

لليوم الثاني.. ارتفاع حوالات الدولار الخارجية في مزاد المركزي العراقي

Date: 2022-04-18 10:27:17
لليوم الثاني.. ارتفاع حوالات الدولار الخارجية في مزاد المركزي العراقي

موقع عالمي يقارن تكلفة المعيشة بين أربيل والبصرة

Date: 2021-09-18 07:45:23
موقع عالمي يقارن تكلفة المعيشة بين أربيل والبصرة

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية في مزاد اليوم

Date: 2022-02-13 09:44:25
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية في مزاد اليوم

سد تركي يقضي على بلدة كوردية عمرها 12 ألف عام

Date: 2019-10-06 10:14:44
سد تركي يقضي على بلدة كوردية عمرها 12 ألف عام