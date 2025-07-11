بيتكوين يصعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

شفق نيوز - اربيل

ارتفعت بيتكوين، اليوم الجمعة، لأعلى مستوى على الإطلاق، بدفعة من الطلب المتزايد من مؤسسات استثمارية ومن السياسات الداعمة للعملات المشفرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقفزت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى ذروة بلغت 116,781.10 دولارا في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى أكثر من 24%. وسجلت في أحدث التداولات 116,563.11 دولارا.

وقال جوشوا تشو، الرئيس المشارك لشركة "ويب 3 أسوسيشن" في هونغ كونغ: "الذروة الجديدة التي وصلت إليها بيتكوين مدفوعة بتراكم لا هوادة فيه للطلب المؤسسي، يقبل لاعبون كبار على المتاح ويستوعبون السيولة في التداول".

ذكر أن ترامب وقع في مارس الماضي أمراً تنفيذياً لتأسيس احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة، وعين عدداً من الشخصيات الداعمة للعملات المشفرة في مناصب مهمة، مثل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز.

أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت هي الأخرى بما يقارب الـ 5% إلى 2,956.82 دولارا بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 2,998.42 دولارا.