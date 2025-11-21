"بيتكوين" تشهد "أعنف" موجات التراجع .. هل تتعرض العملة المشفرة الى أزمة وجودية؟

شفق نيوز - أربيل

تشهد عملة بيتكوين واحدة من أعنف موجات التراجع منذ بداية العام، بعدما هوت من قمتها التاريخية البالغة 126 ألف دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أقل من 84 ألف دولار خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة، في انخفاض أثار تساؤلات عالمية حول ما إذا كانت العملة المشفرة الأكبر تواجه أزمة وجودية أم أنها تمر بجولة جديدة من التصحيح الحاد الذي اعتادت عليه عبر تاريخها.

ورغم أن بيتكوين سبق أن فقدت أكثر من 70% من قيمتها خلال دورات سابقة، إلا أن اللافت هذه المرة أن كبار المتداولين لا يبدون أي شهية للشراء عند الهبوط، في ظاهرة غير معتادة داخل أسواق الأصول الرقمية.

وتذهب بعض التوقعات إلى إمكانية تراجع السعر إلى ما دون 80 ألف دولار قبل نهاية العام، مع بقاء الضغوط البيعية مسيطرة على السوق.

وبحسب بيانات "Coinglass"، شهدت جلسة نوفمبر/تشرين الثاني 18 تصفية مراكز شراء وبيع بقيمة 950 مليون دولار في ظل التقلبات الشديدة، بينما تواجه شركة "MicroStrategy" التابعة للمستثمر الشهير مايكل سايلور ضغوطًا لإعادة تقييم مراكزها بعد هبوط السعر دون مستويات الشراء الأساسية المعتمدة لديها.

وتصاعد الجدل بين مؤيدي بيتكوين ومعارضيها؛ فبينما يرى البعض أن ما يحدث ليس أكثر من تصحيح صحي بعد موجة صعود غير مسبوقة، يحذر آخرون من أن ضعف الطلب من المؤسسات وغياب المشترين الكبار قد يمثل مؤشرًا على مرحلة جديدة من التراجع العميق.

ويظل السؤال مطروحًا: هل تقود "الحيتان" موجة هبوط مؤقتة تمهد لقفزات تاريخية لاحقًا؟ أم أن بيتكوين تقف بالفعل أمام اختبار وجودي قد يحدد مستقبلها لعقود مقبلة؟.