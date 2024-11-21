"بيتكوين" تتجاوز 95 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

شفق نيوز/ تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكون" اليوم الخميس عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وبحسب بيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس" اعتبارا من الساعة 06.30 بتوقيت موسكو ، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3.95% خلال يوم ليصل إلى 95400.06 دولارا.

هذا وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 67.7% من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.

وشهدت العملة المشفرة ارتفاعا صاروخيا بعد فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وتتوقع الأسواق أن يستفيد قطاع العملات المشفرة من بيئة تنظيمية مواتية خلال رئاسة ترامب.