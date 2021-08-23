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بيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار لأول مرة منذ أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-23T05:53:28+0000
بيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار لأول مرة منذ أشهر

شفق نيوز / ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية بنسبة 2.5 بالمئة، ليسجل رقماً قياسياً جديداً بتجاوز الـ50 ألف دولار، لأول مرة منذ 15 آيار الماضي.

وأظهرت حسابات بوابة "كوين ماركت كاب" المعنية بحساب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة "ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 2.33 بالمئة- إلى 49915 دولارا".

وعلى منصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، ارتفع سعر عملة البيتكوين الرقمية بنسبة 2.5 بالمئة ليصل إلى أكثر من 50 ألف دولار.

وتواجه العملات المشفرة كالبيتكوين وغيرها، انتقادات دائمة من قبل الجهات المؤسساتية، لاستعمالاتها غير المشروعة، وأيضا بسبب عدم الكشف عن هوية مستعمليها ، فضلا عن سهولة استخدامها.

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