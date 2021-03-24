سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بيان من مصرف الرافدين بشأن حريق فرع الكرادة: لم يؤثر على العمل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-24T14:21:58+0000
بيان من مصرف الرافدين بشأن حريق فرع الكرادة: لم يؤثر على العمل

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الاربعاء، عن اخماد حريق اندلع داخل فرع القصر الابيض في الكرادة ببغداد.

وقال المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع داخل فرع القصر الابيض في الكرادة ببغداد وتحديدا عند الطابق الثالث الذي يحتوي على مخزن للاثاث المستهلك".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد الحريق وابعاد النيران عن الفرع والذي انتهى من دون التأثير على عمل المصرف".

ولفت البيان الى ان "الفرع يمارس عمله بصورة طبيعية ومن دون توقف واستقبال الزبائن وبشكل يومي".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد والسيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية مصرف الرافدين فرع القصر الأبيض في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكر بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، إن فرقها طوقت وعزلت الحريق الذي اندلع في الطابق الثالث يحتوي على اثاث مستهلك وابعد النيران عن طوابق المصرف وأنهت الحريق دون تأثر عمل المصرف ودون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية.

وطلبت المديرية فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

related

اندلاع حريق داخل مصرف الرافدين في بغداد والدفاع المدني يتدخل ويخمده .. صور

Date: 2021-03-24 10:51:02
اندلاع حريق داخل مصرف الرافدين في بغداد والدفاع المدني يتدخل ويخمده .. صور

الرافدين يعلن المباشرة باطلاق السلف بداية الاسبوع المقبل

Date: 2021-02-01 07:07:45
الرافدين يعلن المباشرة باطلاق السلف بداية الاسبوع المقبل

مصرفان حكوميان يباشران بتوزيع الرواتب

Date: 2020-07-03 15:49:10
مصرفان حكوميان يباشران بتوزيع الرواتب

مصرف الرافدين يصرف رواتب قوات امنية وحمايات الكترونيا

Date: 2020-03-18 07:45:51
مصرف الرافدين يصرف رواتب قوات امنية وحمايات الكترونيا

الرافدين يعلن انتهاء فترة تأجيل تسديد اقساط القروض

Date: 2020-08-15 06:31:22
الرافدين يعلن انتهاء فترة تأجيل تسديد اقساط القروض

الرافدين يعلن نسبة الفائدة على قروض البناء البالغة 50 مليون دينار

Date: 2020-12-02 05:59:20
الرافدين يعلن نسبة الفائدة على قروض البناء البالغة 50 مليون دينار

الرافدين: اكتمال صرف رواتب اغلب موظفي الدولة لشهر نيسان

Date: 2020-05-04 09:45:34
الرافدين: اكتمال صرف رواتب اغلب موظفي الدولة لشهر نيسان

توجيه جديد من مصرفين حكوميين يخص توزيع الرواتب

Date: 2020-10-07 14:13:11
توجيه جديد من مصرفين حكوميين يخص توزيع الرواتب