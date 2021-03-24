بيان من مصرف الرافدين بشأن حريق فرع الكرادة: لم يؤثر على العمل

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الاربعاء، عن اخماد حريق اندلع داخل فرع القصر الابيض في الكرادة ببغداد.

وقال المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع داخل فرع القصر الابيض في الكرادة ببغداد وتحديدا عند الطابق الثالث الذي يحتوي على مخزن للاثاث المستهلك".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد الحريق وابعاد النيران عن الفرع والذي انتهى من دون التأثير على عمل المصرف".

ولفت البيان الى ان "الفرع يمارس عمله بصورة طبيعية ومن دون توقف واستقبال الزبائن وبشكل يومي".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد والسيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية مصرف الرافدين فرع القصر الأبيض في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكر بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، إن فرقها طوقت وعزلت الحريق الذي اندلع في الطابق الثالث يحتوي على اثاث مستهلك وابعد النيران عن طوابق المصرف وأنهت الحريق دون تأثر عمل المصرف ودون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية.

وطلبت المديرية فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.