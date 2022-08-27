بيانات bp ترصد معدل استهلاك الفرد العراقي من الطاقة الكهربائية  

شفق نيوز/ رصدت بيانات واحصائيات لشركة bp البريطانية، أن معدل استهلاك الفرد العراقي من الطاقة بلغ أكثر من 51 غيغا واط خلال عام 2021.

وأظهرت الإحصائية، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن استهلاك الفرد العراقي من الطاقة بلغت معدل 51.6 غيغا واط خلال عام 2021، مرتفعة من معدل 49.4 غيغا واط عام 2020، مبينة أن اعلى استهلاك للفرد في العراق كان في عام 2018 حيث بلغ معدل 59.6 غيغا واط.

واضافت ان معدل النمو في استهلاك الطاقة في العراق ارتفع الى 1.2% ما بين عامي 2011 و 2021.

واشارت الى ان العراق كان أقل دول الخليج العربي استهلاكا للطاقة، حيث جاء الفرد القطري أولا والاول عالميا أيضا بمعدل استهلاك بلغ 686 غيغا جول، يليه الفرد الإماراتي بمعدل 487 غيغا جول، ومن ثم الفرد الكويتي بمعدل 402 غيغا جول، ومن ثم العماني بمعدل 329 غيغا جول، ومن ثم السعودي بمعدل 303 غيغا جول".

وكل غيغا جول يساوي مليون ميغا جول

وكل ميغا جول يساوي 0.28 كيلو واط/ ساعة