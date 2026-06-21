بيانات أميركية: واردات واشنطن من النفط العراقي تتراجع إلى "الصفر" خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد/ واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الصادرة اليوم الأحد، تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي إلى مستوى "الصفر" خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قد سجلت 107 آلاف برميل يومياً في الأسبوع الذي سبقه.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تصدرت كندا قائمة موردي النفط الخام إلى الأسواق الأميركية بواقع 3.718 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ535 ألف برميل، ثم المكسيك بـ 249 ألفاً، والإكوادور بـ169 ألفاً، والبرازيل بـ133 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للنشرة الأسبوعية للإدارة، فقد بلغت الواردات الأميركية من السعودية 71 ألف برميل يومياً، تلتها كولومبيا ألف برميل يومياً، في حين لم تسجل الولايات المتحدة أي واردات نفطية من العراق أو نيجيريا أو ليبيا خلال الأسبوع المنصرم.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن صادرات النفط العراقي إلى أميركا تشهد تذبذباً دورياً ملحوظاً؛ إذ بلغت 100 ألف برميل يومياً في 8 أيار/مايو الماضي، و67 ألفاً في منتصف الشهر ذاته، قبل أن تتراجع إلى الصفر في 22 أيار، ثم عاودت الارتفاع إلى 107 آلاف برميل في 5 حزيران/يونيو الجاري، لتعود مجدداً إلى نقطة الصفر في الأسبوع المنتهي في 12 من الشهر نفسه.