بيانات شحن: العراق يقود نمو صادرات النفط الخليجية رغم أزمة هرمز

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات شركتي الشحن Kpler وVortexa، أن العراق كان من بين أبرز الدول التي قادت ارتفاع صادرات النفط الخام والمكثفات من الخليج خلال النصف الأول من تموز/ يوليو، في وقت بلغت فيه صادرات المنطقة أعلى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع الحرب الإيرانية أواخر شباط/ فبراير، رغم تباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز مع تجدد الأعمال القتالية.

وبحسب بيانات الشركتين، فقد ارتفعت صادرات السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران بنحو 16% مقارنة بمتوسط حزيران/ يونيو، لتصل إلى نحو 12 مليون برميل يومياً وفق تقديرات Kpler، بينما قدرتها Vortexa عند 13.06 مليون برميل يومياً.

وأشارت Vortexa إلى أن العراق سجل أكبر زيادة شهرية في صادراته بين دول الخليج خلال الفترة، في حين قادت السعودية وإيران والعراق مجتمعة الارتفاع في الصادرات.

ورغم هذا الانتعاش، حذرت رويترز من أن صادرات الخليج لا تزال أقل بنحو 32% من ذروة ما قبل الحرب، عندما بلغت 17.6 مليون برميل يومياً في شباط/ فبراير.

كما أظهرت بيانات الشحن تراجع عدد الناقلات العابرة لمضيق هرمز إلى ثلاث ناقلات فقط في أحد الأيام، وهو أدنى مستوى منذ أيار/ مايو، وسط مخاوف من اتساع التوترات وتهديدات محتملة لحركة الملاحة في البحر الأحمر، ما قد ينعكس على تدفقات النفط العالمية.