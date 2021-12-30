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بيانات سلبية هي الأسوأ من 7 أشهر تضرب الليرة التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-30T11:22:22+0000
بيانات سلبية هي الأسوأ من 7 أشهر تضرب الليرة التركية

شفق نيوز/ انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية، الذي يقيس توقعات المنتجين والمستهلكين فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في تركيا، بنسبة 1.8٪ في ديسمبر إلى 97.6، وهو مستوى الأدنى منذ مايو.

والمستوى فوق 100.0 يشير إلى التفاؤل بشأن الوضع الاقتصادي العام، بينما المستوى أقل من 100.0 يشير إلى التشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي العام.

ويعزى الانخفاض في المؤشر في ديسمبر إلى الانخفاض في مؤشرات ثقة المستهلك والقطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) والخدمات وتجارة التجزئة وقطاع البناء.

وتحولت أزمة العملة التركية إلى أزمة سياسية بعدما حث وزير المالية، نور الدين النبطي، على مقاضاة الاقتصاديين الذين علقوا على وسائل التواصل الاجتماعي على انخفاض الليرة.

واتهم النبطي، في مقابلة لقناة "سي إن إن تركيا"، المعلقين باعتماد "الحرب النفسية" من خلال حث الأتراك على شراء الذهب والدولار من أجل الحفاظ على مدخراتهم مقابل المزيد من انخفاض الليرة.

وجاءت تصريحات النبطي في وقت متأخر من الأربعاء الماضي، في أعقاب قرار هيئة الرقابة المصرفية بتقديم شكاوى ضد أكثر من 20 شخصا، بسبب مشاركاتهم في تويتر.

دخلت العملة التركية المحاصرة في حالة من الانهيار الذي جعلها تفقد ما يقرب من نصف قيمتها منذ بداية نوفمبر الماضي إلى اللحظة التي أعلن فيها الرئيس رجب طيب إردوغان عن تدابير جديدة لدعم العملة، الأسبوع الماضي.

يلقي المحللون اللوم في الانهيار على قرار إردوغان غير التقليدي لمحاربة التضخم من خلال تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو عكس ما تفعله الدول عادة في ظروف مماثلة.

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