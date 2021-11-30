بيانات سلبية تضرب الليرة التركية

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية، يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها بعد تجاوز عتبة 13 ليرة/ دولار مرة أخرى في طريقها صوب أدنى مستوى على الإطلاق.

جاء تراجع الليرة التركية بعد بيانات سلبية بشأن انكماش نمو الاقتصاد التركي بشكل حاد، تزامنا مع أنباء ببدء فتح التحقيق في هبوط الليرة العنيف خلال نوفمبر، بحسب شبكة investing الاقتصادية.

بيانات سلبية

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء في تركيا اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد التركي عاد لتسجيل انكماش كبير بعد التراجع الحاد في نمو الناتج المحلي للبلاد.

وانخفض نمو الناتج المحلي بنهاية الربع الثالث المنتهي في 30 نوفمبر إلى 7.4% مقابل تقديرات بتسجيل نمو 7.5% بينما سجلت القراءة السابقة نموا بنسبة 22% في الربع الثاني من العام الحالي.

وتوقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحقيق بلاده نموا اقتصاديا نسبته 9 % في عام 2021، وذلك بعد تعرضه لضربة على غرار اقتصادات أخرى في 2020 بسبب أزمة كورونا.

وأعلن جهاز تحقيق في تركيا أنه سيبدأ في تحقيقات على مشتريات العملات الأجنبية بعد التراجع الكبير في الليرة خلال نوفمبر، وسيطلب ملاحقة قضائية في حال الاشتباه بوجود نشاط إجرام.

وطالب الرئيس التركي نهاية الأسبوع بفتح التحقيق بشأن تراجعات الليرة العنيف ويوم الثلاثاء الماضي.

وقال الرئيس التركي إنه لن توجد قوة لردع تركيا عن تنفيذ برنامجها الاقتصادي الجديد الهادف لزيادة التوظيف والإنتاج، وزيادة فائض ميزان الحساب الجاري.