بيانات رسمية: صادرات النفط العراقي إلى أميركا تسجل "صفراً" الأسبوع الماضي

شفق نيوز - بغداد/ واشنطن

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تسجل أي واردات من النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الماضي، في وقت تصدرت فيه كندا قائمة أكبر الموردين للخام إلى السوق الأميركية.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد جاءت كندا في مقدمة المصدرين بمعدل بلغ 3.801 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا في المرتبة الثانية بواقع 483 ألف برميل يومياً، ثم المكسيك ثالثاً بواقع 260 ألف برميل يومياً.

كما سجلت الإحصائية الأميركية واردات من الإكوادور بواقع 190 ألف برميل يومياً، والبرازيل بـ177 ألف برميل يومياً، وكولومبيا بـ 134 ألف برميل يومياً، وليبيا بواقع 130 ألف برميل يومياً.

وأشارت الإدارة إلى أن الولايات المتحدة "صفرت" استيراداتها النفطية تماماً ولم تستورد أي كمية من النفط من العراق، والسعودية، ونيجيريا، خلال الأسبوع نفسه.

وكانت واردات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة قد سجلت معدل 71 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 19 حزيران الماضي، قبل أن تتوقف تماماً وفقاً لآخر البيانات الأسبوعية الصادرة عن الإدارة الأميركية.