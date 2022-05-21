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بيانات تكشف كميات البنزين التي يستوردها العراق من الصين في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-21T09:06:18+0000
بيانات تكشف كميات البنزين التي يستوردها العراق من الصين في شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم السبت، أن العراق استورد البنزين من الصين في شهر نيسان الماضي بمقدار 357 الف طن متري.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الصين صدرت كمية 357 الف طن متري (407 ملايين و533 الفاً و350 لتراً) من البنزين الى العراق في شهر نيسان الماضي، بعد توقف استيراده لثلاثة اشهر متتالية"، مبينة أن "ذلك يشير إلى تجدد الاهتمام بالشراء من البلاد".

وأضافت أن "الصين صدرت 360 ألف طن من البنزين إلى العراق في كانون الأول (ديسمبر) 2021،  ليتوقف التصدير في شهر كانون الثاني وشباط واذار قبل ان يعاود مرة اخرى في نيسان".

وأشارت إلى أن "إجمالي صادرات الصين من البنزين انخفض بنسبة 38.7٪ على أساس سنوي إلى 4 ملايين طن متري خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان ".

وتصدر الصين البنزين بشكل رئيسي الى سنغافورة وباكستان والفلبين وإندونيسيا وبنغلاديش.

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