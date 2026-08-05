بيانات تكشف حجم تأثر شحنات النفط والغاز جراء إغلاق هرمز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

شهدت أسعار النفط العالمية تقلبات حادة خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد ارتفع سعر خام برنت الشهر الماضي ليصل إلى 100.69 دولار للبرميل في 23 تموز/ يوليو الماضي، قبل أن يتراجع خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التوترات ثم انحسارها.

وشهدت أسواق الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً، أمس الثلاثاء، إذ صعد مؤشر داو جونز 800 نقطة، بما يعادل 1.5%، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، فيما قفز مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 1.7%.

ويراقب المتداولون عن كثب حركة الشحن الخارجة من مضيق هرمز لتقييم ما إذا كانت تدفقات النفط ستستأنف.

وقال أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، إن الحرب مع إيران أدت إلى فقدان 2.6 مليار برميل من النفط الخام من الإمدادات العالمية.

وأضاف ناصر، أن حجم حركة التجارة الحالية عبر مضيق هرمز لا يتجاوز عُشر مستويات ما قبل النزاع، مشيراً إلى أن العالم سيواصل خسارة أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام أسبوعياً طوال فترة إغلاق المضيق.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مضيق هرمز سيُعاد فتحه "قريباً"، وإلا فإن الولايات المتحدة ستشن هجوماً جديداً وقاسياً على إيران، لافتاً إلى وجود "مباحثات جيدة جداً" جارية مع طهران.

في المقابل، كانت وزارة الخارجية القطرية قد صرّحت في وقت سابق بأن الجهود المبذولة لحل النزاع الأميركي-الإيراني "في مراحل متقدمة للغاية"، لكنها نفت وجود أي محادثات مباشرة بين الجانبين.

وأوردت شبكة "سي أن أن" الأميركية، إنفوغرافيك يوضح حركة الشحنات الصادرة عبر مضيق هرمز، بما يشمل صادرات النفط الخام وصادرات الغاز الطبيعي المسال حتى 5 آب/ أغسطس 2026.