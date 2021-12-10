بيانات تضخم تعصف بالليرة التركية

شفق نيوز/ في وقت تحوم فيه الليرة التركية بالقرب من مستويات الـ 14 ليرة/دولار القياسية، صدرت توقعات التضخم لنهاية العام وسجلت ارتفاعًا إلى مستويات الـ 23.85% قياسًا بمؤشر أسعار المستهلكين.

وحتى الآن ما تزال الليرة تقاوم الوقوع في فخ الـ 14 مدفوعة بتصريحات رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، التي تؤكد على المٌضي قُدمًا في خطته لخفض أسعار الفائدة.

كذلك صدرت بيانات معدل البطالة التركي والذي سجل تراجعًا إلى 11.2%، وقد سجل في آخر رصد له 11.5%.

ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريح له أن التضخم ليس له علاقة بسياسة خفض أسعار الفائدة، بل أنه بسبب سياسات تخزين العملة التي يقوم بها بعض المستثمرين، وتوعدهم أردوغان بالعقاب لوقت هذه السياسة التي تضر بالاقتصاد القومي.

كما أكد أردوغان في وقت سابق أنه من السهل السيطرة على معدلات التضخم التي تتجاوز 20% ودفعها للهبوط في وقت قليل.