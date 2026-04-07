بيانات: العراق لم يشترِ ذهباً في 2026

أظهرت أحدث بيانات الاحتياطيات الرسمية للذهب عالمياً لشهر نيسان / أبريل 2026 أن العراق لم يسجل أي مشتريات من الذهب منذ بداية عام 2026، مع محافظته على موقعه في التصنيف العالمي.

وجاء العراق في المرتبة 28 عالمياً والثالث عربياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفقاً للبيانات التي اطلعت عليها "شفق نيوز".

وبحسب البيانات، بلغ احتياطي العراق من الذهب 174.6 طناً، وهو ما يشكّل 28.1% من إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.

وعلى الصعيد العالمي، تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية القائمة باحتياطي بلغ 8133 طناً، تلتها ألمانيا بـ3350 طناً، ثم إيطاليا بـ2451 طناً، وجاءت فرنسا رابعاً بـ2437 طناً، فيما حلّت روسيا خامساً باحتياطي قدره 2311 طناً.

وتابع التقرير أن العراق اشترى خلال عام 2025 عدة كميات من الذهب، شملت طناً واحداً في آذار / مارس، و1.6 طناً في حزيران / يونيو، و3.1 طناً في تموز / يوليو، و2.5 طناً في آب / أغسطس، و3.8 طناً في تشرين الأول / أكتوبر.

يُذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، يُعد من أبرز الجهات المختصة بتحليل اتجاهات سوق الذهب عالمياً والعوامل المؤثرة على أسعاره.