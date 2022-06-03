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بيانات اقتصادية عالمية: العراق سيسجل ثاني أعلى وتيرة نمو في 2022

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-03T11:14:11+0000
بيانات اقتصادية عالمية: العراق سيسجل ثاني أعلى وتيرة نمو في 2022

شفق نيوز/ أظهرت توقعات أعدت في شهر أبريل 2022 أن الاقتصاد العالمي هذا العام من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.6%، ويأتي ذلك في ظل ضغوطات يتعرض لها.

ونشرت محطة RT نقلاً عن موقع "ستاتيستا"، بيانات FMI وWorld Economic Outlook، التي أشارت لعشرة اقتصادات في العالم من المتوقع أن تنمو بأعلى وتيرة في العام 2022، وضمت القائمة 3 دول عربية.

ووفقا لرسم بياني لـ"ستاتيستا"، وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، فإن الاقتصاد العراقي سينمو بوتيرة 9.5% هذا العام وسيحتل المرتبة الثانية في القائمة بعد غيانا، التي ستتصدر اقتصادات العالم بالنمو، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 47.2%.

في المرتبة الثالثة تأتي الكويت (8.2%) ومن ثم الهند (8.2%) تليها السعودية (7.6%)، ومن ثم باناما (7.5%)، فالنيجر (6.9%)، وبعدها الفلبين (6.5%)، فالكونغو (6.4%)، ومن ثم بنغلاديش (6.4%).

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